Una Palabra Oportuna No. 1794

Oración de la noche. Domingo 22 de mayo de 2022.

Por José Francisco Aranguren, SJ

Padre bueno, en esta noche busco tu presencia dominical, como ya se me va haciendo hábito. Quiero ver mi semana ante ti. Hoy quiero «guardar tu palabra» como nos has dicho en tu palabra hoy. Hoy quiero, «recibir tu paz», la que le das al mundo, la que le quieres dar a tus hijos. Me pregunto: ¿estoy en paz en este momento? Guardo silencio y oigo…

En este domingo veo mis despistes de esta semana. Quiero verlo bajo la luz de tu palabra y con los ojos de misericordia con los que lo ves tú. Ayúdame a no ser el juez implacable que suelo ser conmigo mismo. Préstame, Señor por un momento tus ojos. Me recojo y miro en mi interior iluminado por tu espíritu. Hago silencio unos segundos.

Ahora, renuevo mi compromiso contigo para esta semana que empieza. Oigo mi corazón y me alineo con la vida. ¡Señor, que esté más atento a por dónde fluye la vida a mi alrededor!

Dame tu amor y tu gracia que esto me basta. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.