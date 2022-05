Una Palabra Oportuna No. 1812

Oración de la noche. Martes 31 de mayo de 2022.

Por Hna. Silvia Blanco.

Interioridad

En este final del día, dedica un momento a PapáDios para poner lo vivido en la jornada en sus manos. Empieza con una respiración profunda.

Hazte consciente de tus sentimientos al final del día… Y así, tal como estás, escucha el Evangelio:

“Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa”

Pedir a veces cuestas. Pedir a veces humilla porque le otorgamos al otro un poder del que nosotros carecemos. Pero pedir desde el Evangelio es compartir: es reconocer que mis limitaciones son la puerta que se abre a la ayuda del otro.

¿Qué has necesitado con fuerza hoy: un abrazo, comprensión, comida…? ¿Cómo lo has pedido? ¿Qué has ofrecido tú a los demás?

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.