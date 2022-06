Una Palabra Oportuna No. 1833

Oración de la mañana. Sábado 11 de junio de 2022.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en camino de conversión

Señor Jesús, te acompañamos a orar junto a Bernabé Apóstol, tu oración es una gozosa necesidad de estar con el Padre, recibir con los rayos del sol su primer beso. El trabajo del día, su esfuerzo y fatiga, queda suavizado con el recuerdo de esa refrescante caricia al estrenar un nuevo día. Me invitas a descubrir que “el Reino de Dios está cerca”, dentro de mí; a veces no le reconozco. En nuestro café te pedimos sentir y gustar internamente la grandeza de estar a tu lado, escuchar los latidos de tu corazón, descubrir tu ternura y bondad hacia todos.

Proclamas que estás cerca, en el amor del Padre que se desborda y quiere darse a conocer. Estamos ante un Dios que prefiere hijos que le amen, antes que siervos que le teman. La misión que nos encomiendas es muy hermosa, continuar la tuya: quitar sufrimiento a la gente, aliviar sus penas, consolar, cuidar, curar, acompañar, hacer a cada uno la vida más humana y digna. Es la señal de que “el Reino ya ha llegado” y que estás empeñado en que seamos felices.

La realidad de nuestro mundo, es una oportunidad para renovar el compromiso y la esperanza de saber que “la noche está avanzada, el día está cerca”, porque has resucitado y estás siempre con nosotros. Qué maravilloso, bueno, grande, cercano eres, que condescendiente. Con un Dios así da gusto trabajar. Te pido que cada día me empapes del rocío mañanero, que disfrute contigo en la oración, que saque fuerzas para no cansarme nunca de hacer el bien a mis hermanos y quitar de ellos todo lo que les haga sufrir. Que estando a mi lado, la vida se les haga un poco más feliz porque estamos contigo.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.