Una Palabra Oportuna No. 1849

Oración de la mañana. Domingo 19 de junio de 2022.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en la solemnidad del Corpus Christy

“Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo le daré es mi carne, vida del mundo”. Señor Jesús, este domingo, a los pies del Sagrario quiero saborear palabra por palabra y afecto por afecto los pensamientos encerrados en tu Palabra. Te miro, desde la ventana de la fe que me has dado, y confieso que te reconozco como Hijo de Dios que has venido hasta mí.

Tú eres el Amor, la Vida, la Amistad, la Salvación. Pan vivo bajado del cielo, que te ofreces como manjar en mesa, amistad, conversación, abrazo, justicia y fraternidad. ¡Tan humilde te haces que llegas a mi tienda pobre para invitarme!. Comer de tu Pan es tener Vida para siempre, haces olvidar las apetencias de placeres y manjares terrenos. Tú ofreces otros tan elevados y nobles que mantienen la vida para siempre.

¡Dame, hambre de tu Pan de Vida, de vivir en ti! Me sumerges en el misterio de tu amor y poder. ¡Tú mismo estás en la mesa a la que me invitas, bajo las especies de pan y vino, y es tomando ese Pan y Vino como el mundo se transforma en ti!

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.