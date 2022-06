Una Palabra Oportuna No. 1869

Oración de la mañana. Miércoles 29 de junio de 2022.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en la fiesta de San Pedro y San Pablo

Señor Jesús, “Tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo”. Amanecer de celebración junto a Pedro y Pablo, dos hombres comprometidos, seguidores, apóstoles, testigos, mártires, piedras fundamentales de la Iglesia. Compartimos nuestro café que nos ofrece la oportunidad de dar testimonio de seguimiento y compromiso, ¿quién eres para nosotros? Una pregunta que demuestra en qué medida nuestro corazón y mirada están puestos en ti. Nos invitas a una constante comunión contigo, con el prójimo.

Esa es la lección vivida por ti y tus apóstoles. Estamos dispuestos a aprenderla: Mantener un sano contacto con la realidad de nuestros hermanos, con lo que viven, con sus lágrimas y alegrías, es la forma de poder ayudarles, de hablar al corazón tocando su experiencia y encontrarte: estás en el trabajo, en la familia, los problemas, la sonrisa, los sueños, el abrazo, la esperanza… En el modo de abrir el corazón a la escucha de Dios.

Cuando nos hablas y te encarnas en cada espacio, en cada persona. Tus discípulos siempre debemos recordar que fuimos elegidos, de entre la gente, y no caer en la tentación de asumir actitudes distantes… Gracias, porque en tu pregunta: ¿quién eres para mí? No caben respuestas teóricas. Me siento pobre, pequeño, limitado, pecador; soy sincero cuando afirmo que Tú Señor, eres mi pan y mi vino; mi aire y mi sol; mi suelo y mi cielo. Sin Ti no soy nada; sin Ti me siento totalmente perdido. Contigo encuentro el camino, la verdad y la vida.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.