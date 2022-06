Una Palabra Oportuna No. 1870

Oración de la noche. Miércoles 29 de junio de 2022.

Por Hna. Silvia Blanco

Interioridad

Nos hace bien dedicarle al final del día un momento a PapáDios. Empieza respirando profundo.

Hazte consciente de tus sentimientos al final del día… Y así, tal como estás, escucha el Evangelio:

“Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades”

Hay algo en el amor que empatiza con la situación de la otra persona y busca aliviarle. Así son y actúan Jesús y María ante las necesidades de los otros: Jesús escucha y sana. María visita y cuida.

¿Y nosotros? ¿Dejamos que los demás nos afecten, o pasamos de largo ante la necesidad del hermano?

Agradece por las veces que en el día de hoy has recibido ayuda cuando la has necesitado. Pide no pasar de largo ante la necesidad del hermano.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.