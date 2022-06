Una Palabra Oportuna No. 1873

Oración de la mañana. Viernes 01 de julio de 2022.

Por Mireya Escalante

Compañeros (Mateo 9,9-13)

Hoy la Palabra nos presenta a Mateo, que estaba sentado tranquilo atendiendo sus asuntos, su vida, sus negocios, su trabajo… Sabemos que esos negocios de Mateo, no eran tan transparentes… pero Jesús le dice: Sígueme.

A Jesús, no le importaron los negocios de Mateo, le importaba Mateo.

Vamos a pensar en nosotros, en qué estamos cuando oímos la llamada de Jesús, que la hace de muchas maneras y en muchos momentos. ¡No se cansa!

Tal vez “nuestros asuntos”, no nos dejan oír, ese Sígueme.

O si lo hacemos, no respondemos como Mateo, más bien nos decimos: mejor no enredarse la vida, que yo tengo mis negocios… o no creo que esté llamado, si me sobran los defectos.

Su respuesta fue inmediata y terminaron juntos, Jesús, en su casa, compartiendo el pan con sus amigos, lo que los hizo compañeros.

Jesús no nos llama porque seamos impecables y transparentes, nos llama porque quiere de nosotros misericordia, que no es más que una práctica para compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas.

Quiere compartir con nosotros y ser nuestro compañero.

Olvídate un momento de tus asuntos, oye esa llamada…sólo nos pide misericordia.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.