Una Palabra Oportuna No. 1897

Oración de la mañana. Miércoles 13 de julio de 2022.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en camino de conversión

Señor Jesús, los sabios e inteligentes buscan y encuentran, los niños se maravillan y reciben. En nuestro café de esta mañana no pretendo esforzarme y progresar, recibo tu invitación a descansar, confiar y ser bendecido. La verdadera humildad y una mente abierta, puede dirigirnos hacia el amor y el conocimiento de Dios. La simplicidad y la humildad, como la de un niño, es el suelo en el cual tu gracia puede echar raíces.

Revelas todas las cosas de tu Padre, no a los sabios, sino a la gente sencilla, compartimos tu alegría y gratitud por este gran regalo. Pido la gracia de no considerarme sabio e inteligente frente a tanta grandeza; llegar a ser como un niño pequeño, dispuesto a oír, aprender y a ser sorprendido por lo que me dices y quieres de mí. Estoy consciente de que no lo merezco: eso no me impedirá recibir tu Palabra.

En esta lectura te encontramos nuevamente apasionado, nos aclaras el motivo de tu Pasión: te consume el deseo de revelar la voluntad misericordiosa del Padre, como no abrirnos a ella en actitud de humildad y pobreza. En profunda admiración, adoro tu grandeza, soberanía, tu amor por la humanidad al hacerte uno de nosotros, de modo que podamos entender mejor quién eres y cuál es tu plan de salvación.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.