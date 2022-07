Una Palabra Oportuna No. 1917￼

Oración de la mañana. Sábado 23 de julio de 2022.

Por Herlinda Gamboa y voz de Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en camino de conversión

Señor Jesús, no es fácil entender el porqué de la maleza que daña la vida del trigo. En tu sabiduría los dejas crecer juntos. Descubro con dolor todo aquello que empaña el mundo, la corrupción, la injusticia, el daño al ambiente… pido sabiduría y valentía para trabajar con esta realidad, como lo haces tú.

Reconozco la gran batalla que se está librando en mi corazón, la lucha entre el bien y el mal, pido la gracia de comprometerme con el lado correcto, con humildad y generosidad. Al final habrá un juicio, tu justicia y especialmente el amor tendrán la última palabra. Eres un “dueño de casa” paciente y tolerante.

Tu cuidado y preocupación es por la “buena semilla”, el trigo que sembraste inicialmente. La cizaña no va a hacer fracasar su crecimiento. Eres paciente con cada uno de nosotros, te alegras cuando damos fruto. El bien y el mal coexisten en el mundo, en la naturaleza humana. Todos estamos necesitados de perdón y redención.

Tú conoces, me conoces. Ayúdame a producir una cosecha abundante de buenas obras para la mayor gloria del Padre. Me detengo para revisar ¿Por qué en el campo de mi corazón se da esa terrible mezcla de trigo y maleza? Algunas tienen profundas raíces, mis defectos, mi pecado… Enséñame a ser paciente con ellos y con los que veo tan claramente en los otros. Algunas veces, soy el enemigo de mi propio bien, cuando sé lo que hay que hacer, pero no lo hago. Pido perdón.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.