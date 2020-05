Una Palabra Oportuna No. 199

Oración de la noche. Viernes 8 de mayo de 2020.

José Francisco Aranguren SJ.

En esta noche de viernes Señor, vengo ante ti. Quiero ver mi día como una película en la que tú has sido el director y guionista. Yo, he aceptado o no tu propuesta. ¡Ciertamente, Señor, que mirando mi día desde ti se ve distinto, puedo apreciar los matices, las tonalidades…! y no solo blanco y negro como tal vez lo vería yo.

Te agradezco por eso. Quiero verme siempre así. Ve creando en mi esa nueva sensibilidad, esa que me vino a enseñar tu hijo Jesús en su paso por este mundo. Cierro mi día encomendándome a la madre y a tu hijo que es el camino, la verdad y la vida.

Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.