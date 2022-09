Una Palabra Oportuna No. 2015

Oración de la mañana. Viernes 09 de septiembre de 2022.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza con San Pedro Claver, orando por nuestros hermanos de Nicaragua

Señor Jesús, hoy celebramos la fiesta de San Pedro Claver, santo jesuita que trabajaba con los esclavos que llegaban por miles de África. Un hombre con la sinceridad de un niño, la audacia y generosidad de un joven, que quería “ser para siempre un esclavo de los esclavos”, y lo logró con su amor entregado en gestos compasivos de humanidad. Le pedimos su espíritu de servicio hacia los demás y el olvido de nosotros mismos.

En nuestro café me pongo frente a ti… y me doy tiempo para ser contemplado por tu mirada amorosa. Te pido me remuevas cualquier mota o espina que impida la claridad en mi visión y no juzgar a nadie; mirar siempre la viga de mis ojos antes que la paja en los demás. Ruego la humildad y capacidad de profundidad necesarias para percibir tu Presencia y tu acción a mi alrededor. Ves nuestro interior, observas con mirada generosa y compasiva.

No nos desprecias ni condenas. Ayúdame a mirar a las personas, con tus ojos, que calle mi crítica que daña y me dedique a ir limpiado mis ojos, para ver la novedad de tu presencia en cada una. Con San Pedro Claver como intercesor oramos por todos los que sufren a causa de la esclavitud de sus hermanos.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.