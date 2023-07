Una Palabra Oportuna No. 2621

Oración de la mañana

Domingo 09 de julio de 2023

Por: Herlinda Gamboa

Narra: Julitze Maryurel

Cafecito de la esperanza en domingo

La pequeñez atrae la mirada de Dios

Señor Jesús, la sencillez y el deseo de acercarnos a ti, dos actitudes necesarias para poder comprender y vivir lo que nos ofreces. A los sabios y entendidos les es difícil entrar en el misterio del Reino, no están abiertos a la novedad de la revelación divina; creen que lo saben todo; no se dejan sorprender por tu propuesta.

Los sencillos, como los niños, son receptivos, tienen capacidad de sorpresa y admiración. También encontramos expertos en ciencias humanas que pueden ser humildes en el conocimiento de Dios.

En el Padre, encuentras tu reposo y tu paz, eres refugio para todos “Vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, y yo les daré descanso”. Eres humilde y manso de corazón.

Cuando nosotros aprendamos a serlo al fin podremos reposar. Nos invitas a seguirte; no nos engañas: estar contigo es llevar tu yugo, asumir la exigencia del amor. No se nos ahorrará el sufrimiento, tu carga es ligera, porque el sufrimiento no nos vendrá a causa de nuestro egoísmo, sino que sufriremos sólo lo que nos sea necesario y basta, por amor y con la ayuda del Espíritu. “Las tribulaciones que se sufren por Dios quedan suavizadas por la esperanza”.

La pequeñez atrae la mirada de Dios, por eso, ser pequeños es una ocasión para confiar. Miramos a María, la humilde sierva, y, en ella, a los pequeños de la tierra, para descubrir el rostro del Padre y, así, aprender a vivir y a orar. Santa María del Monte Carmelo, atenta a nuestros cansancios, acércanos a Jesús para que aprendamos la humildad y la mansedumbre en el vivir.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos