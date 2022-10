Una Palabra Oportuna No. 2072

Tips para discernir la realidad. Viernes 07 de octubre de 2022.

Por Antonio Pérez Esclarín

Apoyar a los migrantes

En su encíclica “Todos somos hermanos” el Papa Francisco aborda ampliamente el tema de las migraciones, se opone con fuerza a la cultura de los muros y propicia la cultura del encuentro. Tras hablar de vidas desgarradas que huyen de la miseria, las guerras, persecuciones, desastres naturales, defiende el derecho a buscar una vida mejor en otro lugar y a ser respetados, acogidos, protegidos, promovidos e integrados; incluso señala algunas respuestas indispensables, especialmente para quienes huyen de graves crisis humanitarias:

Aumentar/simplificar la concesión de visados.

Abrir corredores humanitarios.

Garantizar la vivienda, la seguridad y los servicios esenciales.

Ofrecer oportunidades de trabajo y formación.

Fomentar la reunificación familiar.

Proteger a los menores.

Garantiza la libertad religiosa y promover la inclusión social.

Y subraya, que para evitar las migraciones no necesarias hay que crear en los países de origen posibilidades concretas de vida digna para que no abandonen el país. Este debe ser el gran reto de Venezuela, detener esa terrible hemorragia que está desangrándose al país mediante políticas que posibiliten vida digna a todos de modo que ya no tengan que marcharse de aquí y más bien vuelvan los que se fueron.