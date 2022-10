Una Palabra Oportuna No. 2077

Oración de la mañana. Lunes 10 de octubre de 2022.

Por Lucy Peña. Narra Alexander Medina.

Lc 11, 22-32

El Evangelio de este lunes nos muestra a Jesús rodeado de mucha gente, debería sentirse contento con tal compañía y reconocimiento, sin embargo, él descubre que no es tan verdad aquella multitud, la gente lo busca sin encontrarlo, les llama: “generación perversa”, pues no escuchan ni reconocen al Señor, van ciegos buscando signos y señales, no van para estar con él, para compartir la fraternidad de su presencia entre nosotros. ¡Dios mismo está ante ellos y no se dan cuenta!

Esa generación seguimos siendo nosotros hoy.

De cuántos momentos y compañías geniales no nos perdemos por estar esperando lo que no llega.

Seguimos buscando cuando tenemos delante más de lo que buscamos.

Seguimos anhelando y nos perdemos la gran presencia del que está a nuestro lado.

Te pedimos Señor abras nuestros sentidos para disfrutar de estar ante tu presencia, así como saber compartir con nuestra familia, compañeros de trabajo, vecinos y amigos.

Que el Señor nos permita vivir un sano y justo equilibrio entre lo que nos impulsa a seguir adelante, desde lo que buscamos, soñamos y anhelamos, y aquello que nos sitúa en la realidad que tenemos delante.

Amén.