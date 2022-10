Una Palabra Oportuna No. 2112

Oración de la noche. Jueves 27 de octubre de 2022.

Por Hna. Elena Azofra

Interioridad

Al comenzar esta oración, respiremos hondo con actitud de alegría y revisemos los sentimientos para ordenarlos hacia un encuentro con Dios.

El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, un joven obispo: “Practica la justicia, la religión, la fe, el amor, la paciencia, la delicadeza. Combate el buen combate de la fe”.

Al finalizar este día, la Palabra nos ilumina animándonos a vivir la fe como se vive un deporte: practicándolo. No necesariamente para ir a las olimpiadas, sino para mantenerse en forma y con salud espiritual. Sí, porque ser discípulo no se logra en un solo día o en un momento místico, sino practicando a diario las virtudes: justicia, religión, fe, amor, paciencia, delicadeza.

Podemos añadir otros ejercicios de “cardio espiritual tonificante” necesarios para que el día a día sea más fecundo y santificador: el buen humor, la autenticidad, la paciencia, la paz, la valentía, la confianza, la tolerancia, la misericordia…

Hagamos un momento de silencio profundo para interiorizar esta verdad.

Después podremos pronunciar con fervor: ¡Señor, me pongo en disposición de combate por la fe!, concédeme arraigo en ti. Te ofrezco las victorias de mi lucha por no pecar, por tratar bien a todos, por ser solidario y por vivir de cerca con la comunidad católica que me has dado.

A ti, Señor, la gloria, el honor y la adoración.

