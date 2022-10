Una Palabra Oportuna No. 2114

Tips para discernir la realidad. Viernes 28 de octubre de 2022.

Por Antonio Pérez Esclarín.

Simón Rodríguez maestro ejemplar

Hoy 28 de octubre se cumplen 253 años del nacimiento en Caracas de Simón Rodríguez, el educador venezolano de mayor importancia en nuestra historia. A pesar de ello es un hombre olvidado y traicionado, pues las políticas educativas oficiales lo ignoran por completo. De ahí la necesidad de recuperar y poner en práctica su pensamiento.

Rodríguez vio con claridad, que una vez lograda la independencia militar, para tener repúblicas fuertes y sociedades prósperas, había que emprender la revolución cívica, mediante una educación que enseñara a vivir en república, es decir, que promoviera las virtudes sociales. Se trataba de convertir a los súbditos, sumisos y obedientes en ciudadanos libres e independientes, capaces de gobernarse a sí mismos y que no se dejaran dominar ni engañar por nadie.

Pero posiblemente, su insistencia mayor fue su empeño en promover el amor al trabajo productivo. Durante toda su vida combatió la cultura limosnera, que degrada a las personas y varias veces escribió: “yo no pido que me den, sino que me ocupen, que me den trabajo. Si estuviera inválido pediría ayuda, sano y fuerte debo trabajar. Solo permitiré que me carguen a hombros cuando me lleven a enterrar”.

