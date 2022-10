Una Palabra Oportuna No. 2118

Oración de la noche. Domingo 30 de octubre de 2022.

Por José Francisco Aranguren, SJ.

Padre bueno y misericordioso, llega la noche del domingo y con ella nuestro acostumbrado encuentro. Me pongo en tus manos, ejercito la memoria, hago silencio. Me mueve el deseo de serte fiel y el de tomarme un momento para estar contigo y oír tu voz. Señor, dame tu Espíritu para que pueda agradecer por lo vivido durante esta semana que ya termina. Hago silencio para pasar revista…

Hoy tu palabra me desafía a abrirme al diferente, a ver la presencia de tu espíritu en los que no son como yo con la confianza de que allí también estás y de que tu espíritu también mueve desde dentro a hombres y mujeres como Zaqueo. Me detengo para pedir perdón por todas las veces que no he hecho eso o que me he negado expresamente a hacerlo.

Quiero, Señor, reavivar el don del espíritu en mí, ese mismo que movió a Zaqueo a cambiar de vida al experienciar tu misericordia. Cuenta conmigo esta semana que empieza para construir un mundo mejor. Tú sabes que sin ti nada puedo.

Amén.

