Una Palabra Oportuna No. 2119

Oración de la mañana. Lunes 31 de octubre de 2022.

Por Lucy Peña. Narra Alexander Medina.

Nueva perspectiva

El evangelio de hoy nos coloca en otra lógica, en el horizonte de Jesús, nos invita a dar a aquellos que no pueden devolvernos lo mismo. Generalmente hacemos cosas por los demás por el interés de recibir o ganar algo, de tener una palanca o una próxima ayuda.

Qué hermoso esta nueva perspectiva de Jesús, “invitar a una comida a los que sabemos no tendrán como pagarnos”, al contrario, puede que se devuelva tristemente, en un robo, una exigencia, que nos quiten la palabra porque no le seguimos dando más o se conviertan en nuestros enemigos porque les molesta que tengamos, cuando ellos no tienen.

Entrar en la propuesta de Jesús es siempre nuevo, es siempre un riesgo y una bendición.

Pidamos al Señor nos enseñe a transformar nuestros criterios, de acuerdo a lo que nos pide el evangelio, para avanzar más hacia el estilo cristiano. Que cada día estemos atentos y dispuestos a compartir con aquellos que necesitan y a vivir desde dentro de nuestro corazón, la actitud de darnos por la alegría misma de darnos y compartir la alegría de los otros, sabiéndonos acompañados de Dios, que todo lo sabe y ve.

