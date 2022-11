Una Palabra Oportuna No. 2131

Oración de la mañana. Domingo 06 de noviembre de 2022.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en oración por Venezuela

Señor Jesús, en nuestro café de este domingo encendemos la llama de la resurrección proclamando nuestra fe. Creemos en un Dios de vivos que es Trinidad, familia, unidad; no admite división, tristeza; es esperanza, gozo y alivio en el dolor. Dios que es Vida, en su mente está grabada la belleza de la creación: Dios amigo que perdona, es Padre, protección y ayuda para su pueblo.

“Escucha nuestras súplicas y nos responde”, “Conforta los corazones destrozados y venda sus heridas”. “Eres la Vida verdadera. Ante el miedo a la pérdida, Tú mi abundancia. Ante la inseguridad de lo desconocido, Tú mi certeza absoluta. Ante el dolor y la impotencia, Tú la fuerza que me sostiene. Ante la oscuridad y el no saber, Tú la luz que ilumina mis opciones. Ante la parálisis de mi cobardía, Tú el impulso de cada intento. Ante lo que parece que no tiene salida, Tú mi horizonte infinito. Creo que eres el Cristo”.

Te confesamos como Dios de vivos que acompañó a Abraham, Isaac y Jacob y que ahora está en medio de nosotros. Ayúdanos a fundamentar nuestra fe en ti que eres la resurrección y la vida.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.