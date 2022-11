Una Palabra Oportuna No. 2132

Oración de la noche. Domingo 06 de noviembre de 2022.

Por José Francisco Aranguren, SJ.

Padre bueno, esta semana ha estado cargada por, al menos, dos celebraciones que siempre me mueven mucho: el día de todos los santos y de los fieles difuntos. Siempre son días duros, de recuerdos, de agradecimiento por esa gente que has puesto delante de nosotros en el servicio, en el amor y que nos han dejado su huella. Quiero agradecerte en esta noche de domingo, por el hecho de que ellos hayan estado en mi vida. Hago silencio para rememorar.

Padre bueno, tu palabra es la verdad y quieres que me guíe a través de ella. Hoy me has hablado claro al corazón al decirme que para ti todos vivimos, Tú eres un Dios de vivos y no de muertos. En la otra vida solo seremos hermanos y hermanas. Ya no habrá distinción ya que estaremos con nuestro Padre. Quiero pedirte la fuerza para así aceptarlo y así creerlo. Eres un Dios misericordioso, siempre dispuesto al perdón.

Quiero pedirte perdón por las veces que no he sido como tú y que no he generado vida a mi alrededor. Ayúdame a ser como tú.

Renuevo mi compromiso contigo para esta semana que ya despunta. Dame tu amor y tu gracia.

Amén.