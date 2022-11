Una Palabra Oportuna No. 2151

Oración de la mañana. Miércoles 16 de noviembre de 2022.

Por Mireya Escalante

¡Confiemos! (Lucas 19, 11-28)

La palabra de hoy es la parábola del hombre que le da monedas a sus trabajadores antes de irse y al regresar les pide cuenta: uno la había convertido en 10, otro en 5 y otro ni siquiera fue capaz de ponerla en un banco, le dijo: tu moneda la he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo, porque eres un hombre exigente, que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado.

¡Cómo cuesta confiar! Las veces que Jesús nos dice: ¡confía! ¡Ten fe! Pero nos asustamos y guardamos el tesoro de la buena noticia en el pañuelo de nosotros mismos. Nos quedamos en el “Señor, Señor,” sin que se traduzca en obras por el reino para que todos seamos felices y cambiemos este mundo.

Pensamos: es mucho para nosotros, como pensaba el empleado, seguro que nos van a exigir lo que no hemos cosechado.

¡Tontos! El que nos amó primero lo que quiere es sacar lo mejor de nosotros mismos para ayudar al hermano.

Confiemos que si nos entregamos a su Amor, amando, se reproducirán esas monedas en muchos múltiplos de diez.

C