Una Palabra Oportuna No. 2161

Oración de la mañana. Lunes 21 de noviembre de 2022.

Por Lucy Peña. Narra Alexander Medina.

¿Quién da más, quién da menos? Lc 21,1-4

Jesús alza los ojos, no para ver el cielo y hablar con su Padre, como otras veces lo refiere el texto, esta vez, alza los ojos para ver a sus hermanos, observa a su alrededor, percibe la elegancia de los que ofrecen grandes donativos, con la seguridad tener en su casa mucho más de lo que están dando. Mientras que otra persona también da, con la diferencia que ofrece sus seguridades, lo que tiene para ese día.

Pareciera que no debería acercarse al arca del templo a dar nada, pues ¿cómo va a ofrecer lo que le servirá de sustento?, sin embargo, no lo hace, no se cruza de brazos para que le den, ella confía y comparte, sabe que todo es de Dios y que la alegría está en ofrecer y no en acaparar.

Es la riqueza de muchos pobres que han aprendido a vivir con lo mínimo, y por eso, no les da miedo quedar con menos, pues saben que no necesitan demasiado y sobre todo, saben que cuando se ofrece a Dios no es perdido, pues Dios provee cada día.

Gracias Señor, por recibir lo mucho o lo poco que te damos, con menos o más corazón.

