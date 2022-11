Una Palabra Oportuna No. 2174

Oración de la noche. Domingo 27 de noviembre de 2022.

Por José Francisco Aranguren, SJ. Narra Marco Martínez

Padre bueno, ¡qué alegría estar contigo en este inicio del adviento! Tu iglesia en pleno se prepara para actualizar la venida de tu hijo en esta realidad compleja que nos toca vivir. Bien sabes que fácilmente nos dejamos arrastrar por falsos mesías que nos prometen lo que queremos oír pero tu hijo hoy en su palabra nos invita a tener la actitud de ESTAR EN VELA. Gracias por todas las veces que he estado en vela, en las que no he estado distraído sino atento y centrado. Hago silencio para agradecer.

Padre, nuestra vida está permeada de tu presencia y por eso te doy gracias también. Abro mis ojos para apreciar las veces en las que no he estado atento. Son muchas pero me centro en esta semana que ha pasado. Te pido perdón por mis distracciones, por no andar en tu onda sino en la mía, que a veces me encierra y seca. Tu invitación de estar atento recorre mi existencia y por eso no quiero echarla en saco roto. Hago silencio para pedirte perdón.

Me dispongo a irme adentrando en el misterio de tu encarnación, de hacerte uno de nosotros. Ayúdame con la fuerza de tu gracia a acercarme a él con reverencia y compromiso.

Dame tu amor y gracia. Amén.

C