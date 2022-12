Una Palabra Oportuna No. 2217

Oración de la mañana. Lunes 19 de diciembre de 2022.

Por Lucy Peña. Narra Alexander Medina.

Tu petición ha sido escuchada. Lucas 1,5-25

Damos Gracias a Dios por las veces que nos concede más de lo que suplicamos y quizá, llega cuando ya casi hemos dado algo, por perdido.

Hermoso evangelio que nos coloca ante un momento solemne de oración, de intimidad con Dios, de abrir con sinceridad nuestro ser, allí él se nos revela, le habla a Zacarías: “tu petición ha sido escuchada”, pudo saltar de gozo, pero ya él no esperaba, su anhelo se había marchitado, sin embargo, Dios, tiene aún un plan para su vida y espera de aquella pareja algo más, la vejez no es causa de término y clausura de sueños. Dios no lleva nuestro tiempo, sino eternidad de amor y misericordia.

Pidamos en este lunes, que este adviento sea tiempo de renovar lo que creemos perdido, recuperar los valores en nuestro país, el respeto a la vida, la alegría, la honestidad, el trabajo honrado y sin hacer daño a otros, la ayuda mutua y el esfuerzo de hacer las cosas bien y sin palancas ni viveza que degrada el crecimiento como sociedad.

Que como Zacarías e Isabel, sintamos que han sido escuchadas nuestras peticiones y podemos gozar de una economía equilibrada y de un sistema social justo.

Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.