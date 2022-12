Una Palabra Oportuna No. 2227

Oración de la mañana. Sábado 24 de diciembre de 2022.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en el 24 de diciembre

Señor Jesús, hoy es un día especial. Desde muy temprano rezamos para descubrir, admirados, los signos de la Navidad: un pesebre, cantos de esperanza; oro, incienso y mirra para un rey que lo es de otro modo. Esta noche “naces pequeño y frágil… Un Dios al que hay que arropar y dar calor…” Mirando entiendo la verdad profunda y hermosa de la primera humanidad: los seres humanos nos necesitamos unos de otros. Solos no podemos.

Tú nuestro principal apoyo. Lo primero que veo de ti es la necesidad de un regazo acogedor, de unas manos que ayuden y una voz que acune. Cuando te haces humano pones tu sueño, tu vida, tu proyecto en nuestras manos…”Preparamos los regalos… una sonrisa para compartirla con quien nunca la ha tenido. Un rayo de sol, para hacerlo volar allá donde reina la noche más oscura…Descubrir una fuente, y bañar a quien vive en el barro”.

Tomar la valentía y colocarla en el ánimo de quien no sabe luchar. Descubrir la vida, contarla a quien no sabe entenderla. Tomar la esperanza, y vivir en su luz. La bondad, y donarla a quien no sabe dar. Descubrir el amor, y hacerlo conocer al mundo.

Nos encontraremos esta noche junto al portal, celebraremos el Misterio de Dios hecho Humanidad. Y de rodillas adoramos al Dios con nosotros.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.