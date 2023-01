Una Palabra Oportuna No. 2246

Tips para discernir la realidad. Lunes 02 de enero de 2022.

Por Antonio Pérez Esclarín.

Asumir los fracasos

El Gobierno trata de justificar su fracaso culpando siempre a otros: a la oposición y a las sanciones del imperio. No dudo que las sanciones han agudizado los problemas de las mayorías, aunque no de los que nos gobiernan, pero el país comenzó a hundirse mucho antes de las sanciones. Es muy triste constatar, que los que nos vienen gobernando, dilapidaron inmensos recursos y no supieron aprovechar el gran apoyo popular con que contaron para fundar una Venezuela próspera y en paz.

No administraron la abundancia con criterios éticos y de buena política y destruyeron Pdvsa y el aparato productivo, pulverizaron el Bolívar, la inflación diluyo salarios y ahorros y no solo no fueron capaces de resolver algunos de los problemas esenciales, sino que se agudizaron todos.

El país parece un enorme cementerio de promesas fracasadas:

– Educación, salud y servicios de calidad.

– Red de ferrocarriles.

– Nuevos puentes sobre el lago y el Orinoco.

– Planes y más planes para garantizar la seguridad.

– Fundos Zamoranos.

– Quiebre de empresas estatizadas y expropiadas.

– Soberanía alimentaria.

– Ruta de la empanada.

– Camastrón para turismo popular.

– Pañales guayuco.

– Areperas socialistas.

– Huertos oligopólicos .

– Cooperativas y otros muchos proyectos que dilapidaron miles de millones de dólares sin resultados.

2023 debe ser el año de reconocer con valor los fracasos, asumir las responsabilidades y cambiar de rumbo.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.