Una Palabra Oportuna No. 228

Oración de la mañana. Sábado 16 de mayo de 2020.

Por Herlinda Gamboa y Yulitze Mayurel.

Señor Jesús, en este nuevo día nos das la oportunidad de crecer, de realizar lo que ayer quedó pendiente; la posiblidad de dejarnos iluminar por los rayos del sol, reflejos de tu vida que nos regalas cada mañana.

Este rato de oración me ayuda a detenerme y pensar por un momento en esta jornada que apenas comienza. Es una posibilidad más, de las muchas que a diario me ofreces para ser mejor y crecer. En este instante abro los ojos y miro a mi alrededor; estiro mi cuerpo y abro el corazón… porque este día no volverá y son muchas las oportunidades que tengo de aprovecharlo al máximo dando lo mejor de mí. Me dejo empapar por la luz, para no quedarme en las sombras del ayer y renacer cada día.

María, que aprendamos una nueva manera de amar acompañando a vivir a quien se encuentra necesitado. Ayúdanos a ponernos en camino, a proclamar con nuestras vidas entregadas, la grandeza en lo sencillo y pequeño…Nos invitas a vivir la vida en clave de servicio y gratuidad por todo lo que cada día recibimos de ti. Gracias María, por tu sencillez que nos alienta por dentro y nos colma de alegría pascual.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. Aleluya… Aleluya… Aleluya… PAZ Y BIEN.



Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.