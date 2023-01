Una Palabra Oportuna No. 2286

Oración de la noche. Domingo 22 de enero de 2023.

Por José Francisco Aranguren, SJ

Interioridad

Padre bueno, en esta noche dominical quiero hacer cierre de lo vivido, cerrar mis ojos y hablar contigo. Eres un Dios siempre misericordioso y fiel, por eso acudo a ti. Quiero que se me pegue un poquito de tu ser.

Te agradezco todo lo vivido esta semana, busco tu ayuda y me doy tiempo para re-cordare, pasar por el corazón mi semana. Quiero hacer ese recorrido espiritual de mi semana. Veo tu acción en mí y a través de mí. Ciertamente que me sorprendo por todo lo que logro ver y aquello en lo que no me había detenido. Gracias Señor, por la vida y por la posibilidad de servirte.

Tu palabra hoy me habla de lo que realmente vino a hacer tu hijo: a predicar el Reino. Ese Reino de amor y justicia es mucho más que tu iglesia, de hecho, ella es solo signo. El Reino se da fuera de ella e incluso la enseña y orienta en la dirección correcta. Quiero ser Padre, de los que siguen a tu hijo y, ya desde aquí, construyen su reinado de amor y paz. Dame esa gracia.

Sé Señor que no siempre actúo del modo como me indicas ni por el camino trazado por tu hijo. En el camino se me pegan otras cosas que no son tuyas. Te pido perdón y me pongo en tus manos para que sigas amando a través de mí.

Dame tu amor y tu gracia que eso me basta.

Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.