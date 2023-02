Una Palabra Oportuna No. 2314

Oración de la noche. Domingo 05 de febrero de 2023.

Por José Francisco Aranguren, SJ.

Interioridad

Padre nuestro misericordioso, qué alegría estar ante ti, qué gozo apartar un tiempito para habitar en tu presencia. Eres el Dios de mis padres, el que me llama desde el seno de mi madre. A ti debo la vida y eso te lo agradezco especialmente hoy. Quiero hacer silencio ante tu grandeza y ante el misterio de que te hayas convertido en uno de nosotros.

Padre, mi vida esta semana ha estado un poco turbia, lo reconozco ante ti. Sin tu espíritu todo se convierte en una rutina infernal. Que te perciba presente en medio de cada uno de los que me rodean. Que tenga la suficiente apertura de ojos para reconocerte.

Tu palabra hoy me invita a ser sal, precisamente cuando no me he sentido así en esta semana. Por eso, quiero pedirte que seas tú quien sale mi vida, quien le dé sabor a lo que hago y revitalice esos espacios donde me ha costado verte. No permitas que mi sal se convierta en sosa.

Te pido perdón por esos momentos en los que he hecho el mal con plena consciencia. Sabes que no te he puesto a ti ni a los hermanos en el centro sino mi propio querer e interés.

Quiero renovar mi compromiso contigo y abrir mis brazos para recibir el espíritu de tu hijo que me quieres dar. Dame tu amor y tu gracia. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.