Una Palabra Oportuna No. 2328

Oración de la noche. Domingo 12 de febrero de 2023.

Por José Francisco Aranguren, SJ.

Interioridad

Señor Jesús, hoy hemos celebrado el día de la juventud, por eso, al finalizar esta jornada, te doy gracias por darnos tu espíritu siempre nuevo y siempre joven. Tú eres Señor nuestra heredad. Quiero agradecerte todo lo que has hecho en mí durante esta semana. ¡Te has derramado grande y misericordioso como suele ser! Te agradezco por el don de la vida y por los dones recibidos de ti en gente que me quiere y que quiero. Eres el Dios bueno que no deja solos a sus hijos.

Hoy tu palabra nos invita a ser fiel en lo pequeño, a cuidar el corazón, a cuidar el detalle a ir más allá de lo que se nos ha dicho. Solo un amor apasionado puede dejarse llevar por ese amor sin límite y que cuida hasta lo más mínimo para ser fiel. Ese llamado, Señor, a veces me queda grande y me siento pequeño. Quiero pedirte la gracia de tu espíritu para que me inspire el gesto y la palabra oportuna ante el hermano solo y desamparado. Te pido perdón por lo que sabemos que he hecho o dejado de hacer que no construye comunidad, que no construye fraternidad.

Quiero, Señor, que sigas contando conmigo, que te me hagas el encontradizo. Te renuevo mi compromiso. Dame tu amor y tu gracia, que eso me basta. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.