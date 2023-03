Una Palabra Oportuna No. 2364

Oración de la noche. Jueves 02 de marzo de 2023.

Por Hna. Elena Azofra.

Interioridad



Respira con suavidad, repasa tus sentimientos y abre el alma para unos minutos de reflexión con el papa Francisco, para la Cuaresma:



En el evangelio de Mateo, leemos: “Al escuchar la voz de Dios Padre, «los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y, tocándolos, les dijo: “Levántense, no tengan miedo”. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo» (Mt 17,6-8).



Esta es otra indicación para esta Cuaresma: no refugiarse en una religiosidad hecha de acontecimientos extraordinarios, de experiencias sugestivas, por miedo a afrontar la realidad con sus fatigas cotidianas, sus dificultades y sus contradicciones. La luz que Jesús muestra a los discípulos es un adelanto de la gloria pascual y hacia ella debemos ir, siguiéndolo “a Él solo”.



La Cuaresma está orientada a la Pascua. .



Que la gracia que experimentamos en este tiempo nos sostenga para ser artesanos de la sinodalidad en la vida ordinaria de nuestras comunidades.



Haz unos minutos de silencio profundo. Guarda en tu corazón el deseo de hacer ese camino cuaresmal con seguridad y deseo Pascual.



¡Creo en Jesucristo, nuestro Señor, que padeció, murió y resucitó, para gloria de Dios Padre!

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.