Una Palabra Oportuna No. 2365

Oración de la mañana. Viernes 03 de marzo de 2023.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en tiempo de cuaresma

Señor Jesús, nos encontramos nuevamente para orar y revisar nuestra vida a la luz de tu Palabra. El nuevo mandamiento de amar unos a otros exige la reconciliación con el hermano antes de ir al altar a presentar la ofrenda o la alabanza. ¡Cuán desafiante es tu Evangelio! Recibo el llamado no solo para ser amor, sino para pensar amor. ¿Puedo invitarte a mi corazón para crear ese corazón amante y respetuoso? El Espíritu me llama para que cambie, para que sea una persona más compasiva, amable, misericordiosa y justa. ¿Para transformarme? ¿Advierto la diferencia en mí cuando amo y cuando no lo hago?

En nuestro café de esta mañana necesitamos conversar contigo de todo esto. Algunas situaciones que parecen insignificantes, pueden ser semillas de algo muy importante, conducir a grandes cambios, ajustes y momentos clave de la vida. Los momentos decisivos están marcados por lo que parece pequeño. Oramos para ver hacia dónde Dios nos está conduciendo en las pequeñas cosas. Los fariseos estaban principalmente preocupados del amor de Dios en vez del amor al prójimo. Para ti los dos están unidos íntimamente.

La reconciliación y el perdón están en el corazón de toda relación. Me siento junto a ti, para mirar honestamente cómo es mi trato con los demás. Pido tu ayuda para descubrir la verdad. ¿Cómo me relaciono con mi familia? ¿Mis amigos? ¿Extraños que encuentro en el transcurso del día? ¿Hay alguien a quien quiero perdonar? Rezo pidiendo la gracia de perdonar a esa persona en mi corazón y abandonar todos los sentimientos de enojo o resentimiento que pueda tener hacia ella. Acercarme, reconciliarme, y restaurar la relación. Te suplicamos un corazón misericordioso.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.