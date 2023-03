Una Palabra Oportuna No. 2376

Actitudes. Miércoles 08 de marzo de 2023.

Por Luisa Pernalete.

Hacer crecer la herencia

Fe y Alegría está cumpliendo 68 años. Se dice fácil, muchos años con mucha gente en su historia. Un año más es una buena oportunidad para recordar ese hermoso poema del Padre José María, el que conocemos como el Testamento… “Estoy pensando en vosotros, en los que vendrán…”. Hay que releerlo.

Estaba pensando en nosotros…siempre pensó no en una escuela, sino en una red de escuelas. Tenemos una gran herencia en las manos pues: un movimiento educativo, creado para los desamparados, “para la niña triste/ que no conoció el cariño/para el huérfano / cuya universidad ha sido el desamparo/ para los que no tienen voz…” Tenemos una red de escuelas, no sólo en Venezuela, sino en casi toda América Latina, también en países muy pobres de África… Pero no se trata solo de una herencia de números, se trata de la educación integral, de calidad, nada de pobre educación para los pobres.

Es una gran bendición estar en esta familia inmensa, pero también una gran responsabilidad, pues no podemos vivir de la herencia, tenemos que multiplicarla, Venezuela lo está necesitando. Y no solo pensar en Fe y Alegría, sino en la educación de todo el país.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.