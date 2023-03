Una Palabra Oportuna No. 2384

Oración de la noche. Domingo 12 de marzo de 2023.

Por José Francisco Aranguren, SJ.

Interioridad

Padre bueno, en esta noche dominical, al cerrar esta semana quiero caer a tus pies, hacer silencio y oírte. No quiero vivir ensimismado sino abierto a ti y a la realidad que me habla de ti. Antes que nada, te agradezco todo lo que significas para mí, lo que me has dado, en principio la vida misma.

Caigo en cuenta de que eres el Dios de los pobres, que sigues presente en mi cotidianidad. Quiero escuchar tu palabra porque es allí donde me ofreces el agua que calma la sed. Así como la ofreciste a esa mujer samaritana quiero que me la des a mí, quiero conversar contigo con tranquilidad junto al pozo y que me reveles mis cinco secretos. Quiero verlos frente a ti. Te pido perdón por todo lo que he hecho y ha generado sufrimiento a mi alrededor. Sabes que soy débil y que hago el mal que no quiero. Te pido perdón.

Quiero ponerme a tu disposición en esta noche dominical para servirte en esta semana que comienza. Sin ti nada soy. Dame tu amor y tu gracia que eso me basta. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.