Una Palabra Oportuna No.2416

Tips para discernir la realidad Martes 28 de marzo de 2023

Por: Luisa Pernalete

Hablemos de la honradez

Según el diccionario, la palabra “honradez”, tiene que ver con rectitud, probidad, honestidad. Valores muy necesarios en esta Venezuela de hoy.

Una persona honrada no dice mentiras, no se apropia de lo que no es suyo, y si debe administrar bienes de otros, lo hace de manera correcta.

La honradez pues, hay que promoverla con el ejemplo, desde los primeros años en el hogar, la escuela debe continuar ese trabajo, con coherencia y también hablando del tema. Enseñar a los niños a decir siempre la verdad, a respetar los útiles de los compañeritos.

Pero no solo la escuela debe enseñar y exigir honradez, también los ciudadanos y el Estado deben hacerlo, pues los funcionarios, los electos por la población o los nombrados por autoridades, deben ser honrados.

Los funcionarios administran dineros públicos, no propios, deben rendir cuentas, deben ser sometidos a contraloría tanto por el Estado como por los ciudadanos.

Nosotros tenemos derecho a pedir a los funcionarios cuenta de cómo administran los dineros públicos. Y los administradores deben rendir cuentas (art. 141 CRBV) Y los ciudadanos tenemos derecho a ser informados de la actuación de los administradores públicos (Art. 143) Hay que promover la honradez como valor.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos