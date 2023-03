Una Palabra Oportuna No. 2418

Interioridad miércoles 29 de marzo de 2023



Por:Hna. Silvia Blanco

De verdad nos hace bien dedicarle al final del día un momento a PapáDios. Empieza respirando hondo sin prisas.

Hazte consciente de tus sentimientos al final del día… Y así, tal como estás, escucha el Evangelio:

“El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada”.



La soledad es una de las realidades que causa más estragos en la salud mental de muchas personas. Todos sin excepción necesitamos sentirnos queridos.

No podemos obligar a nadie a que nos quiera y permanezca a nuestro lado, pero cuando se van, su ausencia causa estragos. No estamos solos. PapáDios está con nosotros siempre, especialmente cuando las cosas más se tensan y lo necesitamos.

En esta noche déjate sostener por Él y deja que Él llene tu necesidad de amor.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos