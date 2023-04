Una Palabra Oportuna No. 2426

Oración de la noche. Domingo 02 de abril de 2023.

Por: José Francisco Aranguren, SJ

Señor, vengo ante ti esta noche en la que hemos recordado a tu hijo que entra en Jerusalén y es reconocido por muchos peregrinos venidos de Galilea. Así también yo, Padre bueno, quiero reconocerte en mi vida, en mi semana y a lo largo de esta cuaresma. Quiero prepararme para profundizar en el misterio de tu pasión, muerte y resurrección.

Te confieso que he hecho un camino interior hacia ti. Ciertamente, en medio del ajetreo he podido reconocerte vivo y dando vida a mi alrededor. A ratos me he unido a tu espíritu en la obra de construcción del Reino, obra siempre inacabada.

Quiero poner todo lo que soy y tengo a tu servicio, sigue siendo el Dios distinto de mí y de mis lógicas, el Dios pequeño y sencillo, el Dios oculto en la cotidianidad para que tu infinitud no nos espante.

También he sido infiel, tibio y necio y lo sabes, quiero pedirte perdón y manifestarte que puedes seguir contando conmigo durante esta semana. Dame tu amor y tu gracia y ponme con María. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos