Una Palabra Oportuna No.2440

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la noche. Domingo 09 de abril de 2023

Por: José Francisco Aranguren, SJ

Señor, nuestra esperanza está viva porque tú has sido resucitado por nuestro padre. Mi corazón se alegra porque la muerte no es la última palabra si no la penúltima.

Gracias por ese regalo de tu amor. Vivo tu resurrección Señor con los educadores, que luchan por sus derechos, con todos los que luchan por una vida digna, con los que no se resignan a dejarse llevar por la corriente, en fin, con todos aquellos que crean pedacitos de cielo a su alrededor y le hacen experimentarlo a otros.

Quiero ser de los que son como tú, de los que apuestan sabiendo que todo está en tus manos.

Hazme experienciar tu resurrección en mi cotidianidad. En todo lo que haga, que te vea, que te deguste, que me encuentre contigo de un modo genuino y personal.

Gracias padre que me amas con amor de madre por darnos a Jesús como el camino. Confío en ti para seguir en este mundo construyendo tu reino. Gracias por alimentar la esperanza en tu pueblo pobre sencillo y luchador.

Ponnos con María la madre de Jesús. Amén

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos