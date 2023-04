Una Palabra Oportuna No.2447

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Jueves 13 de abril de 2023

Por: Edgar Magallanes, SJ

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entro en la presencia de Dios amor.

Te pido Señor: que yo reconozca la fe que Tú tienes en mí que me envías.

Los discípulos se reúnen a escondidas y se aparece Jesús en medio de ellos. Dice: “paz a ustedes”. Ellos se llenan de miedo, piensan que es un espíritu, no terminan de creer y dudan en el corazón.

Reflexiono

Dios amor, cree más en mí, que yo en mí mismo. Si abriera mi corazón y escuchara más allá del miedo, saborearía la promesa que me tiene y haría los milagros que Él quiere hacer a través de mí.

Me pregunto

¿Qué me falta para creer y obrar los milagros que Dios le tiene al mundo a través de mí?

¿Qué es lo que estanca mi fe y no me deja avanzar?

Jesús te dice: sígueme y no tengas miedo porque yo estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos