Una Palabra Oportuna No. 2490

Un espacio para caminar con Jesús

Interioridad

Jueves 4 de mayo de 2023

Por: Hna. Elena Azofra

Siempre dispuestos a recibirte, Señor

Prepara tu encuentro con el Señor, respira dos veces con profundidad y aquieta tus sentimientos.

“Os lo aseguro: El que recibe a mi enviado me recibe a mí; el que a mí me recibe, recibe al que me ha enviado”, dice Jesús.

Qué curiosa manera de repetir los verbos para enfatizar:

si recibes, ME recibes.

Si ME recibes, RECIBES.

Si aceptas al que Jesús envía, le aceptas a Él. Si LE aceptas, aceptas al PADRE. Se trata de abrirse de par en par a la GRACIA.

Pero también se trata de confiar en que serás bien recibido, porque eres enviado por Jesús. Se trata de saberse portador de Jesús adonde quiera que vayas o con cualquiera que trates. Tanto seas tú el enviado, como seas el destinatario, Dios se hace presente.

Es un hermoso círculo de amor.

Haz un hondo silencio para interiorizar y desea que tu ser completo se abra a la acogida, la aceptación, la entrega y también a la misión.

¡Señor, tu querer esté siempre conmigo y tu presencia me haga valioso! AMÉN

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos