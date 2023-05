Una Palabra Oportuna No.2492

Un espacio para caminar con Jesús

Tips para discernir la realidad

Viernes 05 de mayo de 2023

Por: Antonio Pérez Esclarín

Escuchar el clamor de la gente

Cada vez crece más el clamor de los venezolanos por una salida dialogada y negociada para superar la profunda crisis que vivimos, que golpea sobre todo a los más pobres.

Toda política que no parta del dolor y sufrimiento de las mayorías y tenga como objetivo el aliviarlos no tiene sentido y no llevará a nada. Es evidente que los que nos gobiernan no viven las condiciones inhumanas de las personas que dicen representar.

Sería bueno que tuvieran que vivir por un tiempo con tan solo el salario mínimo o con la pensión y algunos bonos, sufrir en carne propia la realidad de las mayorías cambiaría su visión seguridades y propuestas.

Hablan de servir al pueblo pero en realidad se sirven del pueblo al que manipulan y usan. Hablan mucho pero escuchan muy poco. Para poder cambiar necesitarían escuchar los gritos de las madres que ven como sus hijos mueren por falta de medicinas o de comida.

Escuchar el cansancio de los millones de migrantes que se lanzan por caminos peligrosos tras la luz de una esperanza de mejor vida. Escuchar la angustia de los pensionados que ven como su pensión no les alcanza ni para comprar las medicinas o la comida de unos pocos días.

Escuchar la frustración de todos los que esperábamos un aumento salarial y sentimos que se siguen pisoteando nuestros derechos, expectativas y esperanzas.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos