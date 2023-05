Una Palabra Oportuna No. 2496

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la noche

Domingo 07 de mayo de 2023

Por: José Francisco Aranguren, SJ

Quiero hacer mi camino siguiéndote a ti

Padre de nuestro Señor Jesucristo, con ánimo de encontrarme contigo al final de esta semana, hago silencio, me relajo y siento tu presencia.

A ratos me aterra el no vivir mi vida agradecido. A ratos me descubro utilizando a las cosas y a los demás para mis fines egoístas. No dejes que esa dinámica me domine, Señor. Aprovéchate de cualquier persona, recuerdo o circunstancia para volverme a tu redil.

Te agradezco por todo lo que me vas dando en mi cotidianidad. En especial te agradezco por la gente a quien quiero y que me quiere, ellos son un don tuyo, que yo no lo eche en saco roto.

Hoy te contemplamos como camino, y en serio lo eres. Permíteme que yo vaya haciendo mi camino de seguimiento a ti, que vaya detrás de ti y olfateando tus huellas.

Al comenzar esta semana te reitero mi compromiso contigo, Dios de la vida. No me dejes solo, sólo te pido tu amor y tu gracia, dámelas que eso me basta. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos