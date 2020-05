Una Palabra Oportuna No. 251

Oración de la noche. Jueves 21 de mayo de 2020.

Por Javier Fuenmayor SJ.

Quiero culminar este día en la presencia del Dios bueno y fiel. Respiro profundamente con serenidad. Repito internamente: Señor, estoy en tu presencia.

El que ama a Dios necesita ser agradecido y tener una actitud constante de gratitud, porque sabe que recibe siempre mucho del Señor. ¡Gracias Señor por tanto!

Dios está siempre cerca en medio de cualquier circunstancia. Si presto la debida atención podré escuchar su voz.

Padre, ayúdame a tomar tiempo para guardar silencio ante ti y escuchar tu voz. Ayúdame también a obedecerte. En la obediencia encontramos la verdadera paz. Quiero servirte con todo mi ser. Quiero andar sabiamente y vivir dentro de tu voluntad. ¡Ayúdame!

La paz de mi Dios me cubre día y noche. Puedo confiar, él me cuida. Uno mi voz y mi corazón al salmista: En paz me acuesto y me duermo, porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado. (Salmo 4,9) Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.