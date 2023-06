Una Palabra Oportuna No. 2547

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Viernes 02 de junio de 2023

Por: Herlinda Gamboa

Narra: Julitze Maryurel

Cafecito de la esperanza

No vivamos solo para nosotros como la higuera

Señor Jesús, esta mañana te acompañamos camino al Templo, nos hacemos presente en la escena. El incidente de la higuera, símbolo de Israel, está conectado con la limpieza del Templo.

Condenas una religión que no da frutos. Los cambiadores de monedas y los vendedores de palomas utilizaban sus licencias y privilegios para cobrar altos precios a los peregrinos pobres. Se habían creado barreras y divisiones. Lo que allí sucedía era superficial, vacío, sin sentido.

Tú quieres y pides una casa de oración, abierta a todas las nacionalidades, sin compartimientos; un lugar donde todos puedan buscar y encontrar a Dios. El templo era como la higuera que se había secado. Buscas un verdadero cambio de actitud, de modo que las personas podamos adorar a Dios en verdad y en espíritu, dando buenos frutos.

Te presentas como el Nuevo Templo, abierto a todos los demás. Permanece en nosotros y nosotros permanecemos en ti. Somos los templos vivos del Espíritu Santo que habita en nosotros y lo son todos con los que nos encontramos.

Te pido con fe y sencillez, me ayudes a hacer cosas buenas. “Cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también su Padre del cielo nos perdone las culpas”. Maldices la higuera porque es estéril, no puso de su parte para dar fruto, convirtiéndose así en el símbolo de la persona que no hace nada para ayudar, que vive siempre para sí misma.

Condenas la esterilidad y el egoísmo espiritual. Que hoy sepamos ponernos en camino de conversión, de santidad. ¿Estamos dando frutos con nuestras palabras y obras?

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén PAZ Y BIEN



Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos