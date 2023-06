Una Palabra Oportuna No 2554

Un espacio para caminar con Jesús

Tips para discernir la realidad

Lunes 05 de junio de 2023

Por: Antonio Pérez Esclarín

Aprovechemos cada crisis para descubrir grandes oportunidades

En Venezuela debemos dejar de una vez la resignación y los lamentos y asumir la grave y muy compleja crisis humanitaria que vivimos, como una oportunidad para refundar profundamente al país.

El siguiente texto, que se atribuye a Einstein, nos resulta muy apropiado “no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo”.

La crisis es la mejor bendición que puede sucedernos porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche, en la crisis nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias.

La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. Callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto trabajemos duro, acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla.

A su vez el padre Pedro Arrupe, cuando era general de la compañía de Jesús advertía a los jesuitas, “no tengo miedo al nuevo mundo que surge, temo más bien el que los jesuitas tengan poco o nada que ofrecer a este mundo. Me espanta que podamos dar respuestas de ayer a los problemas de mañana, no pretendemos defender nuestras equivocaciones pero tampoco cometer la mayor de todas, la de esperar con los brazos cruzados y no hacer nada por miedo a equivocarnos”.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos