Una Palabra Oportuna No.2580

Oración de la noche

Domingo 18 de junio de 2023.

Por: José Francisco Aranguren

Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche dominical quiero venir a tu encuentro, descansar en ti y agradecerte.

Hoy te doy gracias por toda esta semana que he vivido, por todo lo que has hecho en mí, por todos los dones recibidos, sólo tú y yo los sabemos. Has sido grande conmigo y estoy alegre.

A veces la vida es complicada, esta semana lo ha sido, por eso quiero pedirte perdón y seguir a tu lado, que no me arrojes lejos de ti.

Hoy tu palabra me ilumina y me invita a ver que la mies es mucha y pocos los que se dedican a ella. Llámame e invítame a estar contigo, a estar a tu lado. Manda trabajadores a tu mies para que colaboren, para que sean tus voceros. Eso te lo quiero pedir en esta noche.

Señor, llámame, estoy dispuesto a ser uno de tus trabajadores. Guíame, ayúdame. Quiero renovarte mi compromiso. Sigue contando conmigo.

Dame tu amor y tu gracia que eso me basta. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos