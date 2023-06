Una Palabra Oportuna No.2584

Un espacio para caminar con Jesús

Tips para discernir la realidad

Martes 20 de junio de 2023

Por: Luisa Pernalete

Refugiados o migrantes forzados, todos sufren

¿Qué venezolano no tiene algún familiar que se haya ido del país en los últimos años?

El 20 de junio se celebra el Día del Refugiado que, según ACNUR, se trata de esas personas que huyen de su país por situaciones de violencia, como por ejemplo un conflicto bélico abierto, o por estar en situación de peligro. Se supone que hay una diferencia con el migrante, que sale de su país voluntariamente. En ambos casos, salen de sus países y no es cosa fácil, no salen a pasear, hacer turismo. Y en ambos casos se sufre.

Según datos de ACNUR, Venezuela es el país que ha expulsado más personas en los últimos años: ya van 7,3 millones de venezolanos regados por todo el mundo, luego le sigue Siria – país en guerra desde hace años – con 6,8 millones y luego Ucrania, con 6,2 millones, también en guerra. Drama mundial terrible.

En el caso de los venezolanos se habla de “migración forzada”, pues nuestros hermanos no se han ido por gusto, sino buscando futuro, horizontes para sus familias. El hambre es factor de migración forzada. La iglesia habla de “refugiados de facto”.

Comprenderlos, rezar por ellos, ayudar en lo que se pueda. Son hermanos nuestros.





