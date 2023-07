Una Palabra Oportuna No. 2619

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Sábado 08 de julio de 2023

Por: Mireya Escalante

Abrirse a lo nuevo (Mateo 9, 14-17)

Sabemos que el vino nuevo debe ir en odres nuevos, lo novedoso no puede ponerse en lo viejo porque se rasga, se echa a perder.

La novedad de Jesús, la conocemos pero no acabamos de comprenderla. Como por ejemplo, “el que pierde su vida la ganará”. ¿Por qué perder lo que queremos o tenemos? , tendría que ser porque la felicidad es mucho mayor. La lección valiente y coherente del Obispo de Nicaragua, Rolando Álvarez, que fue excarcelado para que se fuera del país y prefirió volver a prisión porque no podía quedarse libre en su país, es la consecuencia de que el novedoso mensaje de Jesús, de un Dios de la justicia y el amor, no lo encerró en viejos esquemas. Se abrió, para ser penetrado por la fuerza del Espíritu.

Ojalá podamos orar con la Palabra, quitando de nosotros lo viejo que endurece, para que realmente se convierta en una buena noticia, transformadora, que pone de cabeza muchas costumbres y creencias, por la fuerza novedosa del Amor.

Hagamos el intento de leer la Palabra, como si fuera la primera vez que la oímos para dejarnos transformar por ella.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos