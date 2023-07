Una Palabra Oportuna No. 2678

Un espacio para caminar con Jesús

Interioridad

Miércoles 19 de julio de 2023

Por: Hna. Silvia Blanco

Te recibimos a ti y al que te envía mi Señor

Buenas noches. Te invito a compartir un tiempo con PapáDios al final de esta jornada. Empieza respirando profundo… ¿Cómo te sientes después de este día? Y ahora, escucha:

“El que les recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado”

Muchas veces nuestra alegría depende de cómo recibimos y acogemos lo que nos ocurre. Hay veces que lo recibimos todo como regalo; otras veces todo es protesta y queja porque nos parece injusto vivir lo que vivimos. De una manera u otra todo es vida, y en todo podemos vivir acompañados por el que nunca falla.

¿A quién has acogido hoy en tu vida? ¿A quién has dejado fuera y no le has abierto la puerta de la acogida? Pide a Jesús abrir siempre los brazos para acoger a todos, aunque a veces nos cueste.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos