Una Palabra Oportuna No. 2684

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la noche

Domingo 06 de agosto de 2023

Por: José Francisco Aranguren, SJ

Quiero oír a tu hijo y dejarme llevar

Padre de nuestro Señor Jesucristo, hoy vengo ante ti cansado y agobiado buscando la paz que sólo puede venir de ti. Me mueve el deseo de vivir mi vida desde la clave de hijo, como lo hizo Jesús. Sabes que eso es complicado, confiar en los demás, sobre todo, cuando sentimos que por eso hemos sido heridos.

Al acercarme a ti me siento incitado a confiar nuevamente, a seguir confiando desde lo aprendido. Tú eres mi Dios y en ti confío. Te agradezco por cada detalle de tu presencia en esta semana. Hago un pequeño silencio para recordar.

Señor, tu palabra hoy me invita a darme a los demás, no solo a darles pan sino a darme. Y eso siempre es complicado porque siento que al darme me pierdo, que al darme, me quedo sin algo muy preciado como lo es mi tiempo y mis apetencias. Quiero aceptar tu invitación en esta noche dominical. Quiero oír a tu hijo y dejarme llevar.

Sabes que sin ti todo es más cuesta arriba por eso, en esta noche, a pesar de mi pecado busco tu espíritu y te manifiesto que sigas contando conmigo durante esta semana para implantar tu Reino de amor.

Dame tu amor y tu gracia, que eso me basta. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos